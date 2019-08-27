Оптимисты живут дольше - ученые

Ученые Бостонского университета установили, что оптимисты живут, в среднем, почти на 15 процентов дольше, нежели пессимисты. Об этом пишет Science Daily.



В ходе работы исследователи привлекли к своим опытам добровольцев и наблюдали за ними несколько лет.



В итоге они заметили, что оптимисты чаще являются поклонниками здорового образа жизни, они более уверены при достижении своих целей, а также им легче выработать привычки, которые полезны для здоровья.



Также стало понятно, что оптимисты легче восстанавливаются после пережитых серьезных стрессов, а также не столько сильно реагируют на потрясения.

