Запасы угля на складах ТЭС Украины продолжают падать

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины за неделю снизились еще на 5,8% (на 44 тыс. тонн) и по состоянию на утро вторника составляют 709,4 тыс. тонн, свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.



По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в частности, запасы угля антрацитовой группы составляют 262,9 тыс. тонн (+0,04% к 19 августа 2019 года), газовой - 446,5 тыс. тонн (-9%).



Текущий уровень запасов в 2,1 раза меньше прошлогодних (1 млн 511,4 тыс. тонн). В т.ч. запасы антрацита на 8,9% больше, чем годом ранее (241,5 тыс. тонн), тогда как газовой группы – ниже в 2,8 раза (1 млн 269,9 тыс. тонн).



Кроме того, запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) на 27 августа 2019 года составляют 142,9 тыс. тонн, что на 13,2% меньше, чем на 19 августа 2019 года, и в 2,3 раза меньше прошлогодних (329,3 тыс. тонн).



Как сообщалось, потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ страны в 2018 году увеличилось на 5,7% (на 1 млн 408,7 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 26,22 млн тонн.

