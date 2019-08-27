Как рассчитать налог на зарплату

Какие налоги на заработную плату начисляются в 2019 году? Какой процент должен отчислять работник, а какой работодатель? Ответы на эти вопросы и пример расчета вы найдете в этой статье.





Отчисления с заработной платы в Украине регламентируются КЗОТ и Налоговым кодексом. За базу для расчета принимается сумма ежемесячной зарплаты сотрудника, которая должна быть равна или превышать минимальный размер оплаты труда. В Украине на 2019 год это значение равно 4173 гривнам.

Многие организации страны устанавливают официальный оклад работников в размере МРОТ для минимизации расходов на социальные выплаты. Если до зарплаты вам срочно понадобятся средства, можно воспользоваться услугой финансовой компании, которая выдает кредиты онлайн. Сейчас возможно найти выгодные предложения по ставке от 0%, для оформления займа достаточно иметь выход в интернет, паспорт и банковскую карту.

Какие налоги удерживают с зарплаты

Налоговые выплаты из фонда заработной платы состоят из трех обязательных платежей.

Подоходный налог с зарплаты (НДФЛ) — 18% от начисленной за месяц суммы вычитается из заработной платы сотрудника. Военный сбор (ВС) — 1,5% от суммы до вычета налога удерживается из зарплаты. Единая социальная выплата (ЕСВ) — 22% от заработной платы до вычета вышеперечисленных налогов уплачивается работодателем (из зарплаты сотрудника не вычитается).

Как посчитать налоги на зарплату: пример расчета за один календарный месяц

В мае 2019 года сотруднику начислен оклад в сумме 10 000 гривен.

10000*18%=1800. Сумма НДФЛ, подлежащая вычету из дохода для уплаты налога, составляет 1800 гривен.

10000*1,5%=150. Военный сбор, который будет вычтен из зарплаты, составляет 150 гривен.

Таким образом, на руки работник получит: 10 000-(1800+150)=8050 гривен.

Расчет ЕСВ: 10000*22%=2200. На социальные взносы работодатель обязан выплатить 2200 гривен.

Сколько платит работодатель

Вне зависимости от формы образования юридического лица все работодатели обязаны платить 22% Единого социального налога. Максимальная величина дохода, на которую начисляется ЕСВ составляет 15 МРОТ.

Минимальная сумма составляет: МРОТ 4173*22%=918 гривен.

Максимальный размер налога: МРОТ 4173*15*22%=13770 гривен.

Стоит заметить, что форма оплаты ЕСВ на все фонды страхования удобна для организаций и предпринимателей. Один платеж в 22% заменяет 4 взноса: на пенсионные отчисления, случаи потери трудоспособности, страхование производственных травм и безработицы. Платеж платится консолидировано на один расчетный счет и далее распределяется по фондам.