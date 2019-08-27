Болтон сообщил о встрече Трампа и Зеленского в Варшаве – СМИ

Президент США Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве. Как пишет издание "Европейская правда" во вторник, об этом сказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Украину.



"Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 70-летия начала Второй мировой войны", - заявил он.



Советник президента США подчеркнул, что, несмотря на отсутствие официального анонса по этому поводу, встреча должна состояться. "Я оптимистичен относительно встречи в Варшаве. У лидеров уже были две очень теплые беседы с Зеленским, и у них снова будет шанс поговорить, хотя не знаю, насколько долгой будет встреча, учитывая занятость в церемониях", - сказал Болтон.



Как сообщалось, Болтон будет находиться с визитом в Украине 27-29 августа. Он надеется провести продуктивные встречи с украинскими чиновниками в Киеве.

