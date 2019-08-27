Данилюк после встречи с Болтоном заявил о "перспективах" сотрудничества Украины и США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк обсудил с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном активизацию отношений Украины и США в сфере национальной безопасности. Об этом сообщил сам Данилюк в Facebook, передает УНН.



"Только завершил встречу с моим визави, советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Продолжили нашу дискуссию, начатую чуть больше месяца назад в Вашингтоне, относительно активизации отношений Украины и Соединенных Штатов Америки в сфере национальной безопасности. Спасибо господину Болтону и нашим американским партнерам за поддержку взглядов команды Президента. Наше сотрудничество открывает много перспектив для обеих стран!" - отметил Данилюк.

