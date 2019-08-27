Россия начала второй этап поставок Турции ракет С-400

Российская Федерация начала второй этап поставок зенитно-ракетных комплексов С-400 Турции.



Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, передает корреспондент Укринформа.



"С сегодняшнего дня начата передачу компонентов второй батареи системы воздушной и противоракетной обороны С-400 дальнего действия в аэропорт Мюртед, в Анкаре. Процесс передачи займет примерно один месяц", - сообщили в ведомстве.



В Анкаре также напомнили, что соглашение о поставках С-400 в Турцию было подписано 11 апреля 2017 года.



Как известно, передача первой батареи ЗРК С-400 началась 12 июля и продолжалась до 25 июля.



Следует отметить, что приземление самолета с компоннетами второй батареи С-400 из РФ примерно совпало по времени с началом официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию, где программа визита предусматривает посещение авиасалона МАКС-2019 и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.



