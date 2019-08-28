Борис Ложкин: мошенник или меценат

Украина переживает нелегкие времена. Кроме гибридной войны, страну полностью поглощает коррупция. Высшие эшелоны власти наживаются как могут, и как показывает время, чем выше пост чиновника, тем больше становятся его капиталы. Забавно то, что практически все экономические преступления, которые совершают «слуги народа» в стране, оперативно сходят им с рук. Как правило, такие люди распоряжаются государственными финансами в тени, делая кошелек среднестатистического украинца все тоньше и тоньше.



К числу таких «серых кардиналов» относят фигуру Бориса Ложкина , который за довольно короткие сроки сумел построить фантастическую карьеру. В СМИ распространяется разного рода информация об этой своеобразной личности, постараемся разобраться.

Путь в бизнесмены

Борис Ложкин родился и получил образование в Харькове. Именно в родном городе были сделаны «первые шаги» в большой бизнес. Построить любой бизнес в нашей стране без «крыши» власть имущих – миссия практически нереальная. К этому выводу начинающий бизнесмен пришел быстро и наладил контакты с ключевыми резидентами харьковской политической элиты – Кернесом, Добкиным, Фельдманом. Эти связи помогли ему выбиться в местные депутаты в 1994 году: сперва районного совета, а потом и городского.

В 90-е будущий медиамагнат знакомится с управляющим ПриватБанка Сергеем Тигипко, который помог ему получить кредит на учреждение популярного медиапроекта «Теленеделя». Отсюда и берет начало стремительный взлет будущей империи – «Украинского Медиа Холдинга» (UMH).







В биографии «серого кардинала» есть один важный, но спорный момент. Кроме филологического образования, Борис Ложкин имеет диплом менеджера высшего звена управления, благодаря которому он стал советником В. Суслова (министра экономики в то время). Второе высшее бизнесмен якобы получил в харьковском филиале Международного института гуманизации и развития (США). Но казус состоит в том, что в Америке такого института нет. Выходит диплом — липовый.

Впрочем, наличие образования в нашей стране это мелочь, куда важнее связи, которыми Ложкин Борис Евгеньевич к 30-ти годам сумел неплохо обзавестись.

Подданный Кремля

Благодаря российскому информационному рынку, медиахолдинг Ложкина всего за 10 лет стремительно вырос до внушительных масштабов. Медиамагнат получил права на издание в Украине многих российских газет. Среди которых «Комсомольская правда», «Аргументы и факты» и другие.

UMH усердно служил Кремлю, ведь не зря Борис Ложкин получил в 2013 году звание лучшего медиаменеджера России. Сегодня многие прослеживают ту нить, которую вела пресса и ТВ РФ в мощной пропаганде «русского мира» и войны в Украине, а холдинг бизнесмена активно этому способствовал. Интересно, что этот факт не воспрепятствовал Борису Евгеньевичу занять пост главы Администрации Президента.

Верный просчет

После Революции достоинства на пост Президента был избран Петр Порошенко, правой рукой которого стал Борис Ложкин. Политологи полагали, что такое решение новоизбранного главы государства явно было связано с личными мотивами. Ведь за несколько лет до 2-го Майдана Порошенко познакомился с Ложкиным, когда продавал свой нерентабельный актив «Радио-5», который наш толковый бизнесмен превратил в успешный проект «Ретро ФМ». На этом их сотрудничество только начиналось. Они стали партнерами в таких проектах как «КP Media», korrespondent.net, bigmir.net, i.ua, tochka.net. Вхождение в элиту Бориса Евгеньевича прошло на отлично.

Кроме того, за считанные дни до переворота в стране режима Януковича, Борис Ложкин затевает продажу своего детища беглому младоолигарху и приближенному к семье Януковича Сергею Курченко. Расчет подействовал на все 100%. Курченко, взяв кредит на 160 млн американских долларов в государственном Укрэксимбанке, покупает УМХ, а уже через год, после событий Майдана, холдинг девальвировал в 10 раз.

Эта афера не обошлась без рук известного инвестбанкира Игоря Мазепы, который известен в элитных кругах, как пособник олигархов. После этой сделки, будучи на посту главы АПУ Ложкин назначает Мазепу главой наблюдательного совета того же Укрэксимбанка.

Несмотря на то, что афера с УМХ проходила через офшоры, внимательные австрийцы все же заинтересовались происхождением такой большой суммы и в 2018 году доказали, что полученные деньги от продажи холдинга были незаконными.

На посту главы АПУ Борис Ложкин пренебрегал своим служебным положением, прикрывая «грязные дела» своих бизнес-товарищей. Например, громкое дело о платежной системе Tyme Игоря Мазепы, касательно пособничества терроризму в ОРДЛО, быстро замялось.

После того, как Борис Евгеньевич покинул пост «придворного» президента, он еще некоторое время проработал в сотрудничестве с Порошенко. Однако шумиха вокруг УМХ сделала свое дело, и Порошенко сам уволил Ложкина, громко заявившего, что возвращается в большой бизнес.