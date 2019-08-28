Прокуратура назвала причину пожара в отеле «Токио Стар»

Предварительной причиной пожара в одесском отеле «Токио Стар» стали «чрезмерная нагрузка на электросети и замыкание электропроводки». Об этом на заседании Одесского апелляционного суда заявил прокурор Евгений Антощук.



Кроме того, он проинформировал суд, что Сергей Дурач, бизнес-партнер подозреваемого владельца гостиницы Вадима Черного, покинул Украину.



В свою очередь Черный поставил под сомнение слова прокурора: «Ночью самая маленькая нагрузка на сети. Не согласен с предложенной предварительной причиной пожара. Я не думаю, ваша честь, что вы встретите в жизни человека, который относится к пожарной безопасности более параноидально, чем я».



Также он прокомментировал информацию прокурора о якобы скрывшемся партнере. «Дурач планировал поездку месяц назад и вернется через четыре дня. Я этого человека знаю 30 лет, и он не скрывается», — заявил Черный суду.



Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, в отеле «Токио Стар» произошел пожар. Погибли девять человек и еще 10 пострадали. В момент пожара в гостинице находились 200 человек.



Полиция назвала три версии возникновения пожара в одесской гостинице: поджог с целью скрыть возможное убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.



Одесского бизнесмена Вадима Черного, который является владельцем здания, где расположен отель, арестовали на 60 суток без права залога по подозрению в нарушении правил требований пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия.

