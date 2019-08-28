Нардепы попросили КС разъяснить, кто должен быть мэром Киева

В Конституционный суд поступило конституционное представление 51 народного депутата с просьбой официально растолковать Основной Закон Украины в части местного самоуправления и государственной власти в столице.



"В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 51 народного депутата Украины относительно официального толкования статьи 7, части седьмой статьи 20, пунктов 12, 15, 16 части первой статьи 92, частей первой - пятой статьи 118, части второй статьи 133, частей первой - четвертой статьи 140, частей второй, четвертой статьи 141 Конституции Украины в их взаимосвязи".



По словам мэра Киева и председателя КГГА Виталия Кличко, представление призвано раз и навсегда урегулировать ряд вопросов, которые непосредственно вытекают из предписаний Конституции.



"Ситуация, которая сложилась в столице, когда киевлян пытаются лишить права избирать власть города, является неконституционной, недемократической и противоречит сути самоуправления".



"Речь идет о сворачивании реформы децентрализации, о лишении столицы самоуправления. Конституция Украины предусматривает, что особенности осуществления местного самоуправления урегулированы отдельным законом - "Законом о столице". И еще в 2003 году Конституционный суд, анализируя положения Конституции и "Закона о столице", четко сказал, что председателем КГГА может быть назначено только лицо, избранное киевским городским головой. То есть человек, которого выбрали жители столицы".

