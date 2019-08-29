"Европейская солидарность" Порошенко выступила против снятия депутатской неприкосновенности

Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" выступила против включения в повестку дня первого дня работы нового парламента вопрос о депутатской неприкосновенности.



Об этом сообщает на своем Facebook руководитель пресс-службы партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.



По словам Кравчук, сегодня, 28 августа, повестка дня первого заседания Верховной Рады ІХ созыва была успешно утверждена. И в нее удалось включить рассмотрение снятия неприкосновенности с народных депутатов. Однако этому противилась политсила Порошенко.



"Против этого, как ни странно, выступили представители партии "Европейская солидарность". И это несмотря на то, что Петр Порошенко, находясь на посту президента страны, лично внес соответствующий закон на рассмотрение Верховной Рады". - написала представитель "Слуги народа".

