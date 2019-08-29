Смертельное ДТП в Харькове: Дронова этапировали в колонию

Осужденного за смертельное ДТП в центре Харькова Геннадия Дронова этапировали в Крюковскую исправительную колонию №29, что в Полтавской области. Об этом заявила пресс-секретарь межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Дарья Мартынова, передает МедиаПорт.



Она также уточнила, что Дронова этапировали еще в среду, 28 августа.



Вопрос о этапирования второй осужденной по делу Елены Зайцевой, по данным Мартыновой, еще в процессе согласований. Решение принимает Государственная уголовно-исполнительная служба Украины.



Напомним, 18 октября 2017 года в центре Харькова произошло ДТП с участием автомобилей Lexus 20-летней Зайцевой и Volkswagen Touareg, за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. Тогда погибли пять человек. Еще одна девушка спустя неделю умерла в реанимации.



26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому. Защитники Зайцевой и Дронова подали апелляционные жалобы на приговор суда. Но приговор Зайцевой и Дронову оставили без изменений.

