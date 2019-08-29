Фомин: Из-за войны между Епифанием и Филаретом в мире еще долго не рискнут признавать ПЦУ

На данный момент вопрос признания ПЦУ завис как внутри Украины, так и на международном уровне, пишет на сайте «Корреспондент» политический эксперт Александр Фомин.



Созданная Порошенко под выборы структура во главе с Епифанием погрязла в «судебной войне» с УПЦ КП и Филаретом, поясняет Фомин.



«Еще в июле Филарет подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием отменить ликвидацию Минкультом Киевского патриархата. 27 августа прошло первое заседание по этому делу. И первое же заседание показало, что времена всевластия Порошенко в судах безвозвратно прошли. Вместо того чтобы отклонить иск Филарета, как это наверняка было бы еще год назад, суд занял выжидательную позицию и, не приняв никакого решения, перенес рассмотрение на 11 сентября», - сообщает автор.



На фоне того, как «завис» статус ПЦУ в украинских судах, другие православные патриархаты не спешат ее признавать, обращает внимание Фомин.



«На фоне того, как подвис статус ПЦУ в суде, показательна и ситуация с признанием церкви со стороны других православных патриархатов. Как известно, ПЦУ по-прежнему остается непризнанной никем, кроме Константинополя. Это создает интересную коллизию. Ведь создание новой структуры затевалось, в том числе, ради получения полноправного статуса для украинской церкви. На практике же это признание до сих пор не состоялось», - констатирует он.



Фомин напоминает, что большие надежды возлагали на Элладскую Православную Церковь, которая должна была признать ПЦУ на Синоде ЭПЦ, 26-28 августа, но эти ожидания не оправдались.



«По сути, увидев «зависший» юридический статус ПЦУ, падение ее покровителя Порошенко и неясность перспектив, в ЭПЦ решили пока уклониться от прямого ответа на просьбу о признании. В очередной раз решение отложили в долгий ящик, а повторное рассмотрение проблемы перенесено на октябрь», - так расшифровал автор решения Синода ЭПЦ.



По мнению Фомина, история со строительством новой церкви с самого начала напоминала рейдерский захват в исполнении Порошенко.



«Процесс строительства новой церкви с самого начала весьма походил на рейдерский захват, которых Петр Алексеевич провел за свою карьеру немало. Филарет, посвятивший свою жизнь строительству независимой украинской церкви, был не только обманут, как он сам заявляет, но и смещен на ничего не значащую почетную должность. А пришедший «новый директор» Епифаний с тех пор систематически пытается лишить Филарета остатков полномочий и рычагов управления церковью – включая попытки ареста счетов, ликвидацию юридического лица и прямые силовые захваты приходов УПЦ КП», - аргументировал свои выводы политический эксперт Александр Фомин.

