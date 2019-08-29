Миссия МВФ будет в Киеве через несколько недель для нового сотрудничества – Гончарук

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) будет в Киеве через несколько недель для проведения переговоров относительно новой программы сотрудничества с Украиной.



Об этом, отвечая на вопросы депутатов в ходе заседания Верховной Рады, сообщил претендент на должность премьер-министра Алексей Гончарук.



Он подчеркнул, что новому парламенту и Кабинету министров необходимо будет изменить отношение к Украине в мире.



"И основой для таких изменений должно быть сотрудничество с нашими международными партнерами и кредиторами. Поэтому уже через несколько недель в Киеве будет миссия МВФ, с которой мы будем вести переговоры относительно новой 3-4-летней программы сотрудничества с Украиной", - заявил он.



Гончарук подчеркнул, что сегодня в Украине очень дорогие ресурсы, и инвесторы не доверяют ей как стране для вложения инвестиций.



По его словам, дешевое кредитование станет одной из тактических целей нового состава Кабмина.



Как сообщалось, народные депутаты в четверг вечером приступили к рассмотрению вопроса об избрании премьер-министра Украины.

