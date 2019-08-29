Болтон: белорусский народ должен решить вопрос суверенитета

Советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что Белоруссия сама должна определяться со своим суверенитетом.



"Когда распался СССР и возникли независимые государства, мы твёрдо заявили и продолжаем заявлять о поддержке независимости и суверенитета (стран - ИФ)",- сказал Болтон журналистам в четверг в Минске после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.



Советник заметил, что некоторые страны выбирают отказ от независимости и суверенитета либо его части. "Но это решения, которые должен принимать народ. Только народ является источником и носителем суверенитета", - подчеркнул он.



"Белорусский народ должен решить: хочет ли он оставаться суверенным, либо нет. Мое мнение - он все еще хочет оставаться суверенным государством", - сказал Болтон.

