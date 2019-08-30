Рада утвердила состав Кабмина Украины

Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров Украины, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"). За такое решение на заседании в четверг вечером проголосовали 281 нардепов.

Таким образом, в новое правительство вошли:



Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;



Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министра цифровой трансформации;



Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;



Оксана Маркарова - министр финансов Украины;



Алексей Оржель - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;



Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;



Алена Бабак - министр развития громад и территорий Украины;



Анна Новосад - министр образования и науки Украины;



Зоряна Скалецкая - министр здравоохранения Украины;



Владимир Бородянский - министра культуры, молодежи и спорта Украины;



Юлия Соколовская - министра социальной политики Украины;



Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;



Денис Малюська – министром юстиции Украины



Оксана Коляда (Гаврилюк) - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;



Дмитрий Дубилет - министр Кабинета министров Украины;



Ранее по представлению президента Украины Владимира Зеленского парламент также назначил Вадима Пристайко министром иностранных дел, а Андрей Загороднюка - министром обороны Украины.



В новом Кабмине произошло объединение Минэкономики и МинАПК; Минэнерго и Минэкологии; Минветеранов и Министерства временно оккупированных территорий; а также Минкультуры и Минмолодьспорта.

