ДНР потребовала от Киева наказать виновных в нарушениях перемирия

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в ходе видеоконференции контактной группы в четверг потребовали от Киева провести разбирательство и привлечь к ответственности виновных в нарушении действующего перемирия.



Ранее в ДНР заявили, что в результате боестолкновения с украинскими диверсантами один ополченец погиб, один был ранен, еще трое были взяты в плен нацподразделением "Азов".



В ходе видеоконференции полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова отметила, что ситуация на линии соприкосновения "вызывает серьезное беспокойство: нарушения со стороны вооруженных формирований Украины не прекращаются и приобретают негативную тенденцию".



"В связи с произошедшим мы напомнили всем участниками и потребовали от украинской стороны соответствующих разбирательств и применения дисциплинарных мер. По нашему твердому убеждению, пока не будет реализован механизм наказания виновных, нарушения будут продолжаться", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.



Она отметила, что до сих пор "представители Киева не обнародовали ни единого разбирательства по тем фактам нарушения перемирия, о которых мы заявляли ранее и которые были зафиксированы СММ ОБСЕ в ежедневных отчетах".



С 21 июля в Донбассе действует всеобъемлющее перемирие. Впервые за время конфликта оно дополнено дополнительными мерами по его контролю. Среди них запрет на ведение любого вида огня, диверсионной деятельности, а также проведение разбирательств и привлечение к ответственности нарушителей.

