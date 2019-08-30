Почти все школы страны полностью готовы к учебному году - Гриневич

Бывший министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что почти все школы страны полностью готовы к новому учебному году.



"Относительно готовности школ, то, конечно, есть разные ситуации. Есть области, которые нам четко отрапортовали, что все 100% школ полностью готовы уже на 1 августа: Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Тернопольская, Харьковская области и город Киев", - сообщила Гриневич в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".



В то же время, она отметила, что традиционно ожидаются проблемы в Николаевской и Херсонской областях.



"Они на 1 августа признавали, что у них готовы лишь около трети школ. Почему такое происходит? Во-первых, это зависит, как люди провели тендеры и своевременно провели распределение субвенции своими областными советами. Соответственно, запаздывают и закупки. Некоторые провел закупки, но еще не выполнены договора", - сетует Гриневич.



В свою очередь, она подчеркнула, что глобально, эти локальные проблемы не повлияет на начало учебного года.



Что касается учебников для школ, то словам Гриневич, в этом году ситуация значительно лучше, чем в предыдущие года.



В частности, учебники для первых классов остаются прошлогодними, и есть во всех школах, для второго и пятого класса - все напечатаны и завезены в области, по шестому классу - все напечатано, а доставлено более 70%, по одиннадцатому классу - напечатано 98% и доставлен в областные базы 84% учебников.



"Кроме того, 1 сентября все учебники будут обнародованы в электронном виде. То есть, если для одиннадцатых классов еще не будет какого-то учебника, то они могут первые дни пользоваться его электронной версией", - добавила она.



Кроме того, Гриневич отметила, что лучше ситуация в этом году и с образовательными закупками.



"Органы управления образованием оказались более подготовленными к проведению этих тендеров, за исключением некоторых областей, где был политический паралич областного совета", - отметила она.



Также Гриневич обратила внимание на то, что в этом году рынок услуг и товаров для сферы образования лучше подготовлены к таким закупкам, и вообще, наблюдается большой прогресс в сфере производства образовательных материалов для обеспечения школы.



Полный текст интервью с Гриневич будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

