Василий Ломаченко: «Я очень давно стою в очереди за титулом абсолютного чемпиона мира»

В эту субботу, 31 августа, в 22:00 в программе «Большой бокс» на «Интере» – трансляция боя между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом. Это один из самых ожидаемых боксерских поединков года: победитель сможет объединить три пояса – WBA, WBO и WBC – и приблизиться к титулу абсолютного чемпиона мира. Накануне этого важного события украинский чемпион Василий Ломаченко дал большое эксклюзивное интервью телеканалу «Интер», которое телезрители смогут посмотреть в эфире перед боем.



По словам Василия Ломаченко, возможность пообщаться с экрана с соотечественниками выпадает нечасто, поэтому ради этого интервью боксер даже прервал свою подготовку в тренировочном лагере. «Мы спросили у Василия обо всем, что интересует его болельщиков, – рассказывает руководитель редакции спортивных программ телеканала «Интер» Роман Кадемин. – Например, с кем он хотел бы встретиться за объединение титулов. Отвечая на этот вопрос, боксер наконец-то прокомментировал нападки в свою сторону американца Теофимо Лопеса, от чего долго воздерживался. Также мы затронули в разговоре темы доминирования украинских боксеров в мировом боксе. И напоследок выяснили, чем Василий планирует заняться после окончания боксерской карьеры. Заинтригую: становиться тренером он не планирует».







Сейчас Василий Ломаченко находится в двух шагах от своей заветной мечты – звания абсолютного чемпиона. «Я очень давно стою в очереди за титулом абсолютного чемпиона мира, – говорит Василий. – Я пытался это сделать, как только пришел в профессиональный бокс. Правда, начинал с иной весовой категории – 57 кг. Не получилось: промоутеры не смогли договориться между собой, так что пришлось подняться в другую весовую категорию – 59 кг. Там произошла идентичная ситуация. И уже только в категории 61 кг дело сдвинулось: появился один пояс, затем второй, и сейчас буду боксировать за третий».



Уверенности в своих силах Василию добавили успехи его друга и коллеги Александра Усика, который стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, выиграв в рамках спортивного турнира – Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). «Когда Саша стал абсолютным чемпионом мира, я понял, что добиться подобного в профессиональном боксе реально. Нужно дождаться своего момента и использовать его. Теперь этот шанс потихонечку подходит ко мне».



По словам Василия Ломаченко, он будет продолжать боксировать, пока будет позволять здоровье, но и о завершении карьеры говорит спокойно. «Нельзя забывать о весе, в котором я боксирую, – объясняет спортсмен. – Я не тяжеловес, как Саша, который в 37-38 лет может находиться в хорошей кондиции и выступать. В легком весе 37 лет – это уже старый человек, у которого теряется реакция, скорость, выносливость, сила. Сейчас мне 32 года и, в принципе, год-три – и я задумаюсь о завершении карьеры».

Больше о спортивных планах украинского чемпиона, его сотрудничестве со знаменитым промоутером Бобом Арумом, конкуренции между украинскими боксерами, семье и увлечениях – в эксклюзивном интервью Василия Ломаченко программе «Большой бокс» уже в эту субботу, 31 августа, в 22:00 на «Интере».

