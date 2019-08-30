Украина, Польша и США планируют подписать соглашения о сотрудничестве в газовом секторе - СМИ

Украина, Польша и США в конце текущей недели планируют подписать соглашение о сотрудничестве в газовой сфере, пишет интернет-издание BiznesAlert.pl.



Трехстороннее соглашение предполагает развитие поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) в Польшу и Украину, а также использование подземных газовых хранилищ (ПХГ) в Украине и обустройство газовой инфраструктуры.



"Соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польшей, инфраструктуры хранения в Украине, экспорта американского СПГ, а также газовых интерконнекторов в регионе", - пишет издание.



Документ должны подписать министр энергетики США Рик Пери, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.



Как сообщалось, президент США Дональд Трамп отменил запланированный на конец августа визит в Польшу в связи с приближением к американской территории мощного урагана "Дориан". Вместо него США будет представлять вице-президент Майк Пенс. Польшу также планировал посетить президент Украины Владимир Зеленский.

