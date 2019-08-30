В пятницу обмен пленными между Украиной и РФ точно не состоится - источник

Процесс обмен удерживаемых в Российской Федерации и Украине лиц в пятницу не состоится, сказал агентству "Интерфакс-Украина" источник в Службе безопасности Украины.



"Дата обмена не известна. Не сегодня - это точно", - сказал собеседник агентству.



В свою очередь источники интернет-издания "Радио Свобода" утверждают, что обмен удерживаемыми между Украиной и Россией лицами откладывается до следующей недели.

