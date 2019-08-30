Стало известно, в каком городе пройдет Евровидение 2020

Победителем Евровидения 2019 стал Дункан Лоуренс из Нидерландов, поэтому в следующем году конкурс пройдет именно в этой стране. Ранее мы поделились списком городов, которые претендовали на проведение Евровидения 2020. Чуть позже стало известно, что столица Нидерландов, Амстердам, отказался принимать Евровидение.



Сегодня, 30 августа, стало официально известно, в каком городе будет проходить конкурс. Так, Евровидение 2020 состоится в Роттердаме. Об этом сообщается на официальном сайте международного песенного конкурса.



Отметим, Роттердам был выбран в качестве принимающего города в результате тендера, в ходе которого в общей сложности пять голландских городов боролись за проведение крупнейшего в мире мероприятия с живой музыкой.

