Премьер изучает возможность проведения переписи населения в 2019г

Кабинет министров Украины изучает возможность проведения переписи населения, ранее запланированной на декабрь 2020 года, уже в текущем году, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.



"Она (перепись – ИФ) уже инициирована, запланирована на декабрь следующего года. Была. Но мы изучаем возможность провести ее в этом году", – сказал Гончарук журналистам в Киеве в пятницу.



По его словам, планы провести перепись в конце 2020 года были связаны с тем, что в Украине осенью 2019-го должны были состояться очередные парламентские выборы.



"Выборов теперь не будет, по крайней мере, парламентских точно", – сказал он.



На уточняющий вопрос о возможности проведения местных выборов осенью этого года Гончарук ответил: "Я не знаю. Я думаю, что нет, но решение не я принимаю… Ведется дискуссия".

