Курс биткоина рухнул до месячного минимума

Вчера, 29 августа, курс биткоина опустился до самых низких значений за последний месяц ($9 320 по Bitstamp), сообщает ForkLog.



Как считает аналитик CoinDesk Markets Омкар Годбоул, падение цены главной криптовалюты говорит в пользу ее дальнейшего нисходящего движения к психологической отметке в $9 тысяч.



По его мнению, актив может добраться до этого уровня в течение 24 часов.



"5-дневная и 10-дневная MA направлены вниз, а 14-дневный индикатор RSI пробил серьезный уровень поддержки на отметке в 50. Одновременно с этим котировки уже находятся под 100-дневной MA, а 50-дневная начинает менять направление в пользу продавцов", — отметил Годбоул.



Следующим уровнем поддержки эксперт считает минимум прошлого месяца — $9 049.

