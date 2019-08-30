Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа – Гончарук

Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. "Нам, конечно, необходимо добиться долгосрочного контракта по транзиту. Для этого нужно хорошо поработать", – сказал он журналистам в Киеве в пятницу.



По словам премьера, правительство в рамках подготовки к трехсторонним переговорам готовит позицию украинской стороны.



"Мы глубоко понимаем происходящую ситуацию. Готовимся к переговорам. Формируем позицию на переговорах. Поэтому я сейчас не хочу комментировать это публично", – отметил Гончарук.

