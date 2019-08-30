Ухудшился прогноз для Большого Барьерного рифа

Морской национальный парк Австралии опубликовал новый отчет о состоянии Большого Барьерного рифа. Прогноз для самой большой системы коралловых рифов в мире ухудшился.



Экологи состояние Большого Барьерного рифа в ближайшем будущем оценивают уже не как "плохое", а как "очень плохое".



Причиной стало увеличение площади погибших или поврежденных кораллов в результате обесцвечивания, а также изменение климата, загрязнение прибрежных вод человеком и чрезмерный вылов рыбы.



Улучшить состояние рифа можно только с помощью масштабных программ, направленных на уменьшение изменения климата и устранения негативного воздействия человечества на мировой океан.

