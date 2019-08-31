В НОТУ сделали официальное заявление по поводу обысков

В телекомпании НОТУ (Общественный вещатель - Ред.) официально заявили, что считают обыски, которые 30 августа проводились в их офисе, у главы правления Зураба Аласании и еще некоторых лиц, - это попытка запугать руководителей медиакомпании. Об этом говорится в заявлении на сайте Общественного вещателя.



В нем сообщается, что 30 августа в домах председателя правления ПАО "НОТУ" Зураба Аласании и нескольких директоров департаментов телерадиокомпании, а также в ее главном офисе прошли обыски, которые проводились ГБР и СБУ.



В НОТУ сообщили, что согласно постановлению Печерского районного суда города Киева от 1 августа 2019 года, которое было предоставлено ​ как основание для проведения обысков, предполагается, что работники ГБР осуществляют следственные действия, поскольку считают, что у работников Общественного могут быть найдены документы или флешки, которые являются вещественными доказательствами в уголовном производстве относительно возможных противоправных действий должностных лиц ОАО "НОТУ", а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц.



В частности, речь идет о факте закупки для телерадиокомпании аудиовизуального оборудования в 2017 году. Также в постановлении упоминается о земельном участке, который находится в составе уставного капитала телерадиокомпании, и деятельность благотворительного фонда "Поддержки создания и развития общественного телевидения и радиовещания в Украине".



"Как связаны эти три факта - трудно даже представить. Так же неизвестно, о каких именно нарушениях закупки идет речь, поскольку в постановлении об этом ничего не сказано. Все закупки в телерадиокомпании происходят согласно законодательству - только через систему Prozzoro. Вся информация по всем закупкам открыта, договоры на закупки публикуются, всю информацию можно найти на сайте системы, а вся закупленная техника - имеется и находится в студиях компании, где обыск даже не происходил", - говорится в заявлении Общественного вещателя.



В нем же уточняется, что руководство телерадиокомпании ранее выявило незаконные действия государственного регистратора, который зарегистрировал на территории компании право собственности недвижимого имущества за посторонним юридическим лицом. Этот земельный участок упоминался в постановлении. Однако работники Общественного ранее самостоятельно обратились по выявленного нарушения в правоохранительные органы, чтобы урегулировать ситуацию и исправить последствия нарушений со стороны государственного регистратора. В телекомпании утверждают, что тогда помощи в решении этой ситуации от правоохранительных органов они так и не получили.



"Как выяснилось впоследствии, обыски проводят и в благотворительном фонде "Поддержки создания и развития общественного телевидения и радиовещания в Украине", который является отдельным юридическим лицом и не входит в состав телерадиокомпании. Каким образом фонд, который не использует средства государственного бюджета и взаимодействует только с донорами, может попасть во внимание такой структуры, как Государственное бюро расследований? Возможно, это делают для того, чтобы лишить Общественного вещателя финансовой поддержки доноров", - говорится в заявлении.



Кроме того, в телекомпании удивлены, что обыски начались 30 августа, тогда как постановление было получено еще 1 числа, а срок его действия - 30 дней.



"Чего в течение месяца ждали работники ГБР? Почему реализуют свое право на обыск по постановлению только сейчас? Возможно, это было ожидание политически удачного момента или разрешения "сверху"? Никаких других следственных действий с апреля, когда было возбуждено уголовное производство, в телерадиокомпании вообще не происходило, не проводились допросы, а не получались постановления о временном доступе к вещам. Почему следственные действия начались именно с обысков? Мы видим в этом попытку запугивания наших сотрудников. Наверное, именно поэтому обыски начались не из офисных помещений, кабинетов, где и положено хранить документы о деятельности телерадиокомпании, а рано утром в домах наших сотрудников", - сказано в заявлении.



Также в телекомпании утверждают, что представители правоохранительных органов приходили и к тем работникам, которые вообще не связаны с закупками или финансово-хозяйственными делами, то есть никак не могли бы помочь следствию в указанной в постановлении деле.



"Непонятно также, почему ГБР проводит это расследование, ведь согласно статье 216 УПК Украины по Государственным бюро расследований определен исключительный перечень субъектов, по которым ГБР может расследовать преступления. И ни один из сотрудников Общественного под этот перечень субъектов не подпадает. Более того, со стороны СБУ оперативное сопровождение осуществляет департамент защиты национальной государственности, что представляется не менее странным в таком деле", - говорится в сообщении.



Общественный вещатель заявляет, что упомянутые факты могут расцениваться только как попытка запугать руководителей независимой медиакомпании, которая не принадлежит ни одной политической или бизнес-группе, не обслуживает интересы политиков или олигархов.



Сообщается также, что утром 30 августа 2019 в офис телерадиокомпании прибыл представитель "Оппозиционной платформы - За Жизнь" Нестор Шуфрич, который сейчас возглавляет комитет по вопросам свободы слова в Верховной Раде Украины, он отметил, что хотел убедиться, что деятельности независимого СМИ ничто не препятствует.



"Заметим, что работники UA:Общественного вещания согласились добровольно предоставлять правоохранителям все материалы и документы, и делали в течение нескольких часов. Нам нечего скрывать и мы всегда готовы открыто отчитываться о деятельности телерадиокомпании", - говорится в заявлении.

