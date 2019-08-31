Во Львове нарисовали серп и молот на памятнике Бандере

Неизвестные активисты разрисовали коммунистическими символами памятник Степану Бандере, соответствующее фото на своей странице в Facebook опубликовал депутат Львовского городского совета Игорь Дякович.



Бандера был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.



"Чем занимается полиция? Львов, шок...", – отметил Дякович в подписи под фотографией памятника Бандере, на котором красной краской нарисованы серп и молот.



Героизация УПА и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА в ходе и после войны, например, о "волынской резне" - массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.



В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

