Вышел трейлер фильма "Терминатор: Темная судьба"

Киностудия Paramount Pictures опубликовала трейлер шестого фильма франшизы Терминатор под названием Терминатор: Темная судьба. Ролик был опубликован на YouTube-канале компании.



Лента станет продолжением второго фильма - Терминатор 2: Судный день, выпущенного в 1991 году.



Режиссером картины выступил Тим Миллер, снявший первую часть Дэдпула. Продюсером же является Джеймс Кэмерон - создатель первых двух частей франшизы.



В ролях в фильме появятся Линда Хэмилтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (Т-800). Помимо них также играют новые актеры Маккензи Дэвис, Наталья Рейс, Гэбриэл Луна и Диего Бонета.



Выход фильма запланирован на 1 ноября текущего года.





