Вышел трейлер документальной ленты о Билле Гейтсе
Сервис Netflix опубликовал трейлер документального фильма об основателе корпорации Мicrosoft Билле Гейтсе. Лента будет включать в себя несколько интервью, включая беседы с самим предпринимателем.
Ролик был опубликован на YouTube-канале Netflix, где собрал к настоящему моменту более 400 тысяч просмотров.
Режиссером ленты выступил Дэвис Гуггенхайм, обладатель Оскара. Он известен по работам над фильмами Неудобная правда и Сплетня.
В фильме создатель желает показать, как работает мозг гениального предпринимателя и рождаются его идеи.
Премьера ленты запланирована на 20 сентября.
Источник: Корреспондент
09:30