Вышел трейлер документальной ленты о Билле Гейтсе

Сервис Netflix опубликовал трейлер документального фильма об основателе корпорации Мicrosoft Билле Гейтсе. Лента будет включать в себя несколько интервью, включая беседы с самим предпринимателем.



Ролик был опубликован на YouTube-канале Netflix, где собрал к настоящему моменту более 400 тысяч просмотров.



Режиссером ленты выступил Дэвис Гуггенхайм, обладатель Оскара. Он известен по работам над фильмами Неудобная правда и Сплетня.



В фильме создатель желает показать, как работает мозг гениального предпринимателя и рождаются его идеи.



Премьера ленты запланирована на 20 сентября.





