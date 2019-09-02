Кабмин намерен запретить бумажный документооборот между госорганами

Кабинет министров Украины планирует запретить использование бумажного документооборота между государственными органами.



Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе встречи президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабмина и правоохранительных органов, сообщает "Новое время".



"С 1 октября мы планируем полностью отказаться от бумажного оборота. Мы планируем запретить использование и обмен между государственными органами бумажками. Это очень амбициозная задача, которая стоит перед нашим министром Кабинета министров (Дмитрием Дубилетом — Delo.ua). Мы сегодня утром проводили совещание. Я оцениваю выполнения этой задачи как реалистическое", — отметил он.



Гончарук добавил, что эта задача является сложной, так как есть много органов и систем, которые нужно будет синхронизировать.

