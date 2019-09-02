Украина вошла в осень с запасами угля 2,2 раза ниже прошлогодних

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 2 сентября составляют 688,4 тыс. тонн, что в 2,2 раза (на 885,1 тыс. тонн) ниже прошлогодних, свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.



По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС в настоящее время составляют 236,6 тыс. тонн, что на 6% (13,1 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. В то же время запасы угля газовой группы равны 451,8 тыс. тонн, что в три раза (или на 898,2 тыс. тонн) ниже прошлогоднего показателя.



Запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) составляют 128,3 тыс. тонн, что в 2,5 раза меньше (на 194,3 тыс. тонн), чем в начале сентября 2018 года.



Как сообщалось, потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ страны в 2018 году увеличилось на 5,7% (на 1 млн 408,7 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом - до 26,22 млн тонн.

