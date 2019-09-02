Геополитические риски для Украины снизились - НБУ

В Национальном банке заявляют, что в последние месяцы геополитические риски для Украины в снизились. Об этом говорится во втором Отчете о введении мер защиты НБУ.

Как отмечается, значение индекса геополитических рисков (GPR) в июле 2019 года практически достигло уровня, который был зафиксирован в середине 2013 года.

Регулятор отмечает, что агрегированный мировой индекс в июле также существенно снизился, что связано с ситуативным уменьшением напряжения в текущих геополитических конфликтах и попытках ввести новые протекционистские меры.

"В то же время валютный рынок остается достаточно уязвимым к шокам как внутренним, так и внешним. В частности, остаются существенными внутренние политические и геополитические риски, связанные в частности с продолжающимся военным конфликтом на Востоке Украины", - говорится в обзоре.

Индекс геополитических рисков оценивает агрегированный уровень геополитических рисков в мире путем подсчета в ведущих мировых и региональных изданиях количества слов, которые указывают на геополитическое напряжение. Отдельно рассчитывают индексы для развивающихся рынков, в частности Украины. Индекс широко используют международные эксперты, в частности МВФ.