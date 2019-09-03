Коноплянка попрощался с немецким “Шальке”

Новоиспеченный игрок донецкого футбольного клуба “Шахтер” Евгений Коноплянка поблагодарил немецкий “Шальке” за проведенное вместе время.



Евгений Коноплянка на своей странице в Instagram, в частности, поблагодарил игроков “Шальке” за особую поддержку во время поражений и радость во время побед.



“Хочу сказать спасибо всему коллективу “Шальке” и каждому болельщику, с которыми в течение трех лет мы бок о бок стремились к успеху и победам, вместе разделяли поражения и, особенно, когда стали вице-чемпионами Бундеслиги, это были незабываемые эмоции и адреналин. Спасибо вам за ваш труд и поддержку. Желаю вам успехов во всех следующих матчах и лидерства в турнирной таблице”, - написал Коноплянка.



Напомним, 2 сентября донецкий футбольный клуб “Шахтер” сообщил о подписании Евгения Коноплянки.



Соглашение с игроком национальной сборной Украины рассчитано на три года.

