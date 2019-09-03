Зеленский: в украинском обществе больше не будет "касты неприкосновенных"

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что народные депутаты Украины больше не будут прятаться от закона в парламенте после отмены депутатской неприкосновенности.



"Вступая в должность президента, я говорил: наша национальная идея - объединившись, сделать невозможно. Сегодня мы получили подтверждение. 373 голоса за то, что считалось невозможным более 20 лет - отмену депутатской неприкосновенности", - написал он на своей странице в Facebook, комментируя итоги голосования во вторник за отмену депутатской неприкосновенности.



Зеленский поблагодарил фракцию партии "Слуга народа", также другие фракции, которые выполнили обещанное своим избирателям.



"Спасибо депутатам от имени украинского народа. Спасибо всем украинцам, которые поверили нашей команде, - мы сегодня доказали, что вас не подведем. Мы получили парламент, в котором депутаты не будут прятаться от закона, и общество, в котором отныне не будет "касты неприкосновенных", - подчеркнул он.



Президент указал, что "это только начало": "Мы строим новую Украину, не переключайтесь!"

