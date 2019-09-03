Киеву следует прекратить обещать быстрый мир на Донбассе - Елисеев

Политический советник пятого Президента Украины Константин Елисеев, комментируя вчерашнюю встречу советников лидеров Нормандской четверки, посоветовал официальному Киеву прекратить обещать быстрый мир на Донбассе. Такое мнение он высказал в себя в Twitter, передает УНН.



“Совет касательно переговоров в нормандском формате: официальному Киеву следует прекратить обещать быстрый мир на Донбассе. Потому что такой мир — оказаться в российской мышеловке. Нужны терпение, креативность, мудрость и напряженная работа, в том числе с нашими партнерами. Не стоит проводить саммит Нормандской четверки ради саммита”, — написал Елисеев.



Накануне советники лидеров Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия — ред.) завершили переговоры в Берлине.

