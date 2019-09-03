Апелляционный суд отказал ГПУ в аресте имущества Ющенко

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу Управления специальных расследований ГПУ на решение Печерского райсуда столицы, которым отказано в удовлетворении ходатайства ГПУ о наложении ареста на имущество экс-президента Виктора Ющенко.



Об этом Ющенко сообщил на своей странице в Facebook.



"Киевский апелляционный суд отказал прокурорам Управления специальных расследований Генпрокуратуры в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Печерского райсуда столицы от 9 июля, которым было отказано в удовлетворении ходатайства ГПУ о наложении ареста на имущество Виктора Ющенко", - говорится в его заметке.



По словам Ющенко, соответствующее решение суд принял в понедельник, 2 сентября. Представители ГПУ, как отметил экс-президент, оспаривали в апелляционной инстанции решение следственного судьи Печерского суда Вячеслава Пидпалого. При этом параллельно подали еще одно аналогичное ходатайство в суд первой инстанции о наложении ареста на имущество Ющенко, в удовлетворении им также было отказано уже другим судьей.



В заметке говорится, что в конце сентября Киевский апелляционный суд должен рассмотреть еще одну жалобу ГПУ, теперь уже на другое решение Печерского суда, которым также отказано в ходатайстве о наложении ареста на имущество Ющенко.



Как сообщал Укринформ, Генпрокуратура предъявила подозрение экс-президенту Ющенко в рамках дела о резиденции "Межигорье", которая была выведена из государственной собственности в 2007 году. Ющенко инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.



По данным адвоката Ющенко Виталия Наума, прокуратура считает, что Ющенко в 2002 году вступил в преступный сговор с Виктором Януковичем, чтобы тот завладел "Межигорьем".



Управление специальных расследований Генпрокуратуры попросило суд наложить арест на имущество Ющенко.



В свою очередь Ющенко все обвинения отвергает как надуманные и политизированные.



9 июля Печерский райсуд Киева отказал Генеральной прокуратуре в аресте имущества Ющенко.

