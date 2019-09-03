Создатели «Игры престолов» впервые объяснили чашку кофе в финале

Шоураннеры фэнтезийной саги «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс впервые объяснились по поводу стаканчика из под кофе, попавшего в кадр в одном из эпизодов финального сезона. Создатели сериала дали интервью японскому каналу Star Channel, запись появилась в Twitter.



«Это как персидский ковер. По традиции при его создании ты допускаешь небольшую ошибку, потому что только Бог может сделать что-то идеальным», — отметил Бениофф.



«Поэтому я и поставил на стол чашку кофе. Это было сознательное, согласованное заявление», — со смехом добавил Уайсс.



Позже Бениофф признался, что никто на съемочной площадке попросту не заметил стаканчик. «Мы так сильно концентрировались на Дейенерис и Джоне Сноу, что не увидели стакан прямо в центре. Поначалу я не мог поверить, что это произошло. А потом мы почувствовали стыд. Потому что как же мы его не увидели!?» — объяснил он, добавив, что теперь ситуация кажется ему попросту смешной.

