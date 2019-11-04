Уникальный механизм в коже защищает человека от патогенов

Известно, что на коже человека живет много потенциально опасных бактерий. И недавно шведские специалисты из Каролинского института узнали, как кожа противостоит золотистому стафилококку, передает "N+1". Оказывается, клетки нижних слоев кожи выделяют провоспалительный цитокин, который привлекает иммунные клетки.



В рамках исследования ученые пересадили участки здоровой человеческой кожи иммунодефицитным мышам, а затем поселили на нее золотистый стафилококк. Так, в первые пять дней после подселения бактерии успешно размножались на поверхности кожи, но к десятому дню они почти полностью исчезали. Во внутренние слои патоген не проникал. То есть он оставался исключительно на поверхности наружного рогового слоя.



Более детальный анализ выявил в пересаженной коже повышенную концентрацию интерлейкина-8. Это провоспалительное соединение, привлекающее к месту инфицирования иммунные клетки, в первую очередь, нейтрофилы. Правда, известно, что некоторые штаммы золотистого стафилококка выделяют вещества, токсичные для нейтрофилов человека.

