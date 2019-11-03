Путин переносит “нормандский саммит", чтобы прессовать Украину - Климкин

Откладывание президентом РФ Владимиром Путиным встречи в "нормандском формате" является его тактикой принуждения Украины к уступкам не только по Донбассу, но и по газовому вопросу. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин в интервью "Тижню".



"Путин переносит «нормандский формат», чтобы прессовать Украину своими требованиями, которые он взял из своей логики. Поскольку формула Штайнмайера, которая выпрыгивает из контекста, не имеет никакого смысла. Она ни положительная, ни отрицательная, она реально подходит только для российских планов сделать оккупированный Донбасс основой федерализации. Так же и с разведением: проблема не в нем, но в том, когда, при каких условиях, как сделать невозможной дальнейшую военную и диверсионную активность и, главное, для чего. Конечно, Путин ждет, оттягивая саммит, кто и как будет выполнять часть договоренностей с американской стороны. Есть также нюансы в отношении Европы. Поэтому он выжидает и в то же время поднимает ставки. Причем не только по Донбассу. По газу также, это часть общего давления", - сказал Климкин.



На вопрос, может ли еще Украина отказаться от формулы Штайнмайера, экс-министр заметил, что "мы на нее еще не пристали".



"Без плана и гарантий его исполнения это ничего. Как говорят, ничего не согласовано, пока все не согласовано", - резюмировал Климкин.



Как сообщалось, 23 октября Президент Владимир Зеленский заявлял, что условиями встрече лидеров стран нормандского формата является согласование "формулы Штайнмайера" и разведение сил и средств в Золотом и Петровском.



Во вторник, 29 октября, началось разведение в Золотом, что на Луганщине.



Накануне, 31 октября, Зеленский сказал, что разведение в Петровском планируется начать 4 ноября.

