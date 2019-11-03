Дубневича готовы взять на поруки сразу девять нардепов

Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения депутату Ярославу Дубневичу, которого подозревают в завладении 93 миллионов гривен при закупках "Укрзализныци".



Как следует из трансляции судебного заседания "Центра противодействия коррупции", адвокат заявил, что за Дубневича готовы поручиться его коллеги из Верховной Рады. На поруки Ярослава Дубневича "под письменное обязательство" готовы взять народные депутаты Игорь Палица, Виктор Бондарь, Тарас Батенко, Анатолий Урбанский, Петр Юрчишин, Виктор Балога, Антон Киссе, Сергей Минько и Игорь Колыхаев. Часть из них присутствуют на заседании суда.



Все поручители – из парламентской группы "За будущее", в которую входит Дубневич.



Напомним, 17 октября генпрокурор Рябошапка направил в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Дубневича.



Национальное антикоррупционное бюро Украины собрало достаточно доказательств для сообщения ему о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.



Собранные доказательства дают основания подозревать, что, будучи народным депутатом VIII созыва и находясь на посту председателя комитета Рады по вопросам транспорта, он был осведомлен о финансовом состоянии "Укрзализныцы", ее потребностях при проведении госзакупок, а также "имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельсов и комплектов раздельного скрепления".

