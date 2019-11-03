Рябошапка подтвердил открытие дела из-за высказываний нардепа Федины

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтверждает факт расследования уголовного дела, в котором фигурирует народный депутат фракции "Европейская солидарность" София Федина.



"Да, это правда. И не только он (народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура - ИФ), но и много народных депутатов обращались по этому поводу. Производство было открыто в понедельник, там очевидные признаки преступления, по которым было открыто производство. Кажется, ГБР сейчас расследует", - сказал генпрокурор в пятницу, отвечая на вопрос агентства о том, соответствует ли действительности информация, обнародованная депутатом Качурой.



Рябошапка подчеркнул, что речь идет о "фактовом деле по этому сообщению в Фейсбуке".



Как сообщалось, Зеленский во время общения с добровольцами в г.Золотое Луганской области говорил на повышенных тонах. После этого нардеп от фракции "Европейская солидарность" Федина разместила в соцсетях видеоролик, где она вместе с волонтером Марусей Звиробий обсуждают варианты смерти главы государства.



Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что некорректные высказывания Федины рассмотрит комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.



Нардеп Качура подал в правоохранительные органы заявление на депутата Федину из-за ее некорректных высказываний в адрес президента Зеленского, а 1 ноября сообщил, что в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по его заявлению относительно некорректных высказываний Федины и Звиробий в адрес Зеленского.

