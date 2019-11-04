Гончарук призвал Эстонию усилить противодействие «Северному потоку-2»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал министра иностранных дел Эстонской Республики Урмаса Рейнсалу усилить противодействие реализации проекта «Северный поток-2», в том числе путем скоординированных действий стран-членов ЕС и НАТО.



Как сообщает пресс-служба Кабмина, об этом он сказал во время сегодняшней двусторонней встречи.



«Важно, чтобы государства-члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия «Северного потока-2» для энергетической безопасности Европы», - цитирует Гончарука пресс-служба.



В ответ министр иностранных дел Эстонии отметил важность данного вопроса и согласился с необходимостью скоординировать действия для противодействия строительству газопровода.



Как сообщал УНИАН, Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании) протяженностью 147 км.



Проектом предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины строится рядом с уже существующим «Северным потоком-1».



Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Луга и немецкий Грайфсвальд.



В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции.



В начале мая 2018 года компания Nord Stream 2 начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях немецкого города Лубмин.

