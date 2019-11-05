США начали процедуру выхода из соглашений по климату

США уведомили ООН о начале процедуры выхода из Парижского соглашения по климату 2015 года. Об этом сообщает DW во вторник, 5 ноября.



В официальном сообщении Госдепартамента отмечается, что США официально выйдут из Парижского соглашения спустя один год после получения ООН уведомления об этом.



Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страна продолжит заниматься исследованиями в области зеленой энергетики и пользоваться возобновляемыми источниками энергии, будет и впредь "протягивать руку помощи своим друзьям и партнерам по всему миру".



Напомним, летом 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату. По его мнению, нынешняя редакция документа слишком сильно ограничивает промышленность Соединенных Штатов и невыгодна им.



В декабре 2018 года в итоговом документе G20 Соединенные Штаты повторили приверженность решению выйти из Парижского соглашения.

