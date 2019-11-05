Ткаченко пользуется домом на Трухановом острове уже года три – Bihus info

Народный депутат от "Слуги народа", бывший гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко пользуется домом на Трухановом острове в Киеве по меньшей мере с 2016 года, хотя до сих пор не декларировал этого.



Такой вывод делают журналисты проекта Bihus info на основании фотографий в соцсетях самого Ткаченко и его жены Анны.



Так, снимки с озером и соседними домами и территориями публиковались в разные сезоны, начиная с 2016 года.



По мнению журналистов, это свидетельствует о "систематическом использовании" Ткаченками этого дома в рекреационной зоне в течение уже как минимум трех лет.



Ткаченко сказал сначала, что этот дом он арендовал "не иногда, а в этом году", а снимки потом объяснил так: "Мы там периодически бывали, не секрет".







На счет декларирования нардеп заявил: "За 2019-й будет указано в декларации – и у кого арендую, и сколько плачу. Это не секрет. Всему свое время".



Журналисты подчеркивают, что дом расположен на спортивной базе незаконно – и об этом программа "Гроші" на "1+1" еще в 2015 году выпустила материал.



В 1994 году Киевсовет выделил землю на Трухановом острове для водноспортивной базы, затем несколько раз продлевал аренду.



В договоре за 2016 год стоимость 4 га значилась 32 млн 257 тыс грн, а стоимость аренды – почти миллион гривен (3%). Аренда предусматривалась на 15 лет.





В 2018 году Киевсовет продлил договор на аренду, но стоимость имущества снизилась до 18 млн грн – и, соответственно, подешевела аренда. При этом в документах на участок городской земли появилось частное здание в 400 кв м.



В реестре прав на недвижимое имущество этот дом числится как нежилое административное здание.



Владельцем здания оказался Денис Копылов – президент инвестиционной компании, ООО "Учебно-спортивный коммерческий клуб "Украина".





Денис Копылов подтвердил, что сдает в аренду Ткаченко дом, который ранее якобы вынужден был выкупить. Но никаких проблем в этом Копылов не видит.



