В Нафтогазе допустили снижение суммы иска к Газпрому

Сумма исковых требований НАК "Нафтогаз Украины", связанных с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до суммы в менее чем 2 млрд долларов при условии, если транзит газа из РФ через Украину будет сохранен, и доходы от него останутся на прежнем уровне. Об этом написал исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко на своей странице в Facebook, передает УНН.



"Наша позиция заключается в том, что должен быть заключен новый контракт с отделенным оператором (анбандлинг), а не продлен текущий контракт с Нафтогазом. Как запасной вариант мы предлагаем рассматривать не продолжение текущего транзитного контракта, как это предлагает Газпром, заключение нового контракта между Нафтогазом и Газпромом на так называемые операции "своп". Это позволит завершить анбандлинг и заключать контракты в соответствии с европейским и украинским законодательством", - отметил Витренко, отвечая на вопрос о том, готов ли Нафтогаз уменьшить сумму иска с 12 млрд до 2 млрд долларов в случае, если будет продлен транзитный контракт после 2019 года.



"Будет один контракт на "своп" между Нафтогазом и Газпромом, по тому же праву Швеции и со Стокгольмским арбитражем... Будет межоператорское соглашение между Газпромом и отделенным оператором украинской ГТС. И будет контракт на бронирование мощностей в соответствии с украинским законодательством (в которое были внедрены нормы евпропейського законодательства) между Нафтогазом и отделенным оператором. М вот если тразит будет продлен, и доходы от транзита останутся примерно на текущем уровне (чтобы эти доходы покрывали полные затраты оператора, в ином случае сейчас нужно определять расходы на обесценение), то тогда сумма иска снизится примерно до такого уровня (даже меньше 2 млрд долл.)", - отметил исполнительный директор группы Нафтогаз.

