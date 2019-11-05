Украина будет добиваться увеличения торговых квот в ЕС

Правительство Украины будет бороться за пересмотр годовых беспошлинных квот в рамках Соглашения между ЕС и Украиной об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ЗСТ). Об этом во вторник, 5 ноября, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, выступая в Стокгольме на семинаре глав МИД.



"Мы боремся за индивидуальный подход к нуждам каждой страны Восточного партнерства. Мы постараемся пересмотреть ЗСТ. Некоторые из полученных квот мы выполняем за первые месяцы года. Этот вопрос правительство должно поднять, чтобы помочь бизнесу в стране", - сказал Пристайко.



Он также призвал обсудить с ЕС координацию усилий в области безопасности.



Пристайко подтвердил приверженность Украины курсу на сближение с ЕС.



"Для нас является очень важным стать ближе к ЕС, и в перспективе - его членом. Это был длительный процесс, - отметил глава украинского МИД, отмечая, что это был длительный процесс, в течение которого не всегда удавалось находить взаимопонимание с западными партнерами.



"Потом реальность пришла в нашу страну в виде войны, когда нам пришлось находить способ выжить. Например, недавно мы обсуждали с Казахстаном, что наша торговля стала меньше в восемь раз и даже больше. С $8 млн мы спустились до $600 тыс. - одного миллиона. Это потому, что Россия наложила эмбарго на нашу торговлю", - утверждает министр, ссылаясь ограничения транзита украинских товаров через территорию РФ, введенные Москвой.



"И выход из этой ситуации - торговля с присутствующими здесь странами. Выход - ориентация на Запад, ЕС и НАТО, - продолжил Пристайко. - 62 % нашей торговли теперь - с европейскими странами", - подчеркнул Пристайко.



Он навел пример с нефтью, напомнив, что ранее Украина на 100% зависела от России, в то время, как теперь 90% нефти страна получает из Азербайджана.

