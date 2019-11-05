Треть прокуроров ГПУ не прошли переаттестацию

После того, как 22 октября Генпрокуратура уволила начальника управления спецрасследований Сергея Горбатюка из-за его отказа проходить переаттестацию, 288 прокуроров ведомства не прошли переаттестацию.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.



Указано, что завершилось тестирование в рамках первого этапа аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры.



К сдаче экзамена в форме анонимного тестирования на знание и умение в применении закона и соответствие осуществлять полномочия прокурора были допущены 1 083 прокурора, подавших заявления надлежащей формы о переводе в Офис Генпрокурора.



На тестирование не явились 95 человек. Успешно сдали экзамен (то есть набрали необходимые 70 и более баллов из 100) - 795 из 988 прокуроров.



Они будут допущены ко второму этапу аттестации - тестированию на общие способности и навыки.

