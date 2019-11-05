Европейский суд: Польша нарушила принцип независимости судов

Европейский суд в Люксембурге осудил Польшу за нарушение независимости судебной власти.



Европейский суд постановил, что польский закон 2017 года об отставке судей и прокуроров нарушает правила ЕС, так как может позволить министру юстиции Польши произвольно отстранять судей от работы, сообщает DW.



Как указывает суд, закон снижает пенсионный возраст как для судей в обычных судах, так и для прокуроров до 65 лет (для мужчин) и 60 лет (у женщин). Аналогичные возрастные ограничения были введены и для судей Верховного суда, что позволит им преждевременно выходить на пенсию. Ранее пенсионный возраст для всех составлял 67 лет.



Польский закон предусматривает, что министр юстиции может продлить срок работы конкретного судьи сверх установленных возрастных ограничений, однако, по мнению судей, критерии для вынесения такого решения «слишком расплывчаты и не поддаются проверке», чтобы не допустить обвинений в произволе.



Кроме того, Европейский суд поддержал решение Еврокомиссии и постановил, что разница в пенсионном возрасте женщин и мужчин является дискриминацией по половому признаку.



В июне Европейский суд уже приговорил Польшу за нарушение ее судебной независимости. Речь шла о правилах по выходу на пенсию судей Верховного суда. Между тем в Варшаве утверждают, что польская сторона решила спорные вопросы, с чем в Еврокомиссии не согласились.



Дискуссия о верховенстве закона давно осложняет отношения между Брюсселем и польским правительством.

