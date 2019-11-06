Украина вошла в пятерку опасных для журналистов стран

Международная федерация журналистов включила Украину в число пяти стран с высоким уровнем опасности для работы журналистов. Особенно опасным для работников СИИ назвали Киев. Об этом говорится в сообщении на сайте Международной федерации журналистов.

Федерация начала кампанию "Конец безнаказанности за преступления против журналистов". Ее цель - привлечь внимание к проблемам физической безопасности журналистов во всем мире. В этом году федерация уделяет особое внимание пяти странам: Филиппинам, Сомали, Перу, Палестине и Украине.



С 1995 года в Украине были убиты 16 журналистов, включая 7 иностранных. Обеспокоенность федерации вызывает то, что СМИ в основном принадлежат олигархам, что приводит к цензуре и ограничениям в темах.



Международная федерация журналистов акцентирует особое внимание на так и не раскрытых делах Георгия Гонгадзе, Вячеслава Веремия и Вадима Комарова.

