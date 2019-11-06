В Украине в ближайшие дни ожидаются дожди и снижение температуры

В ближайшие сутки, 7 ноября, на территорию Украины распространится более прохладный и влажный воздух с Центральной Европы, так что температура снизится, лишь юго-восточная часть останется в теплой и сухой воздушной массе, сообщает в среду Укргидрометцентр. В четверг ночью в Карпатском регионе и Винницкой области, днем в западных, северных, центральных (кроме Днепропетровской) и Харьковской областях небольшой дождь; температура ночью 4-9°, днем 9-15°.



На остальной территории без осадков; температура ночью 8-13°, днем 15-20°.



Ночью, утром в Украине местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.



В Киеве - ночью без осадков, кое-где возможен туман, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 10-12°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 07 ноября самая высокая температура днем была 15,6 в 1996г., самая низкая ночью -14,9 в 1907г.



На 8 ноября синоптики прогнозируют ночью в западных, северных, местами в центральных и Харьковской областях, днем в Карпатском регионе дождь, а на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью 4-9° тепла, днём 13-18°, в западных и северных областях 9-14°; на юге страны ночью 8-13°, днем 17-22°.



В Киеве - ночью дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° , днем 11-13°.

